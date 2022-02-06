Torrent: "Pulgar'ı son 30 dakika oynatabilirim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

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Torrent: 'Pulgar'ı son 30 dakika oynatabilirim'
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06 Şubat 2022 15:44
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

Domenec Torrent şu ifadeleri kullandı:

FİZİK OLARAK İLERLEDİK

"Tabii ki daha iyi, daha çok vakit geçirmek isterdik. Elimizden olan vakti kullanmak istedik. Bir gün çok yağmur, fırtına oldu dışarıda çalışamadık, salonda çalışamadık. Bu süreçte fizik olarak da ilerlediğimizi düşünüyorum."

BOEY 90 DAKİKA OYNAYAMAZ

"Sacha Boey'in 7 günlük korona süresi oldu, doktorlar 90 dakika oynamayacağını söyledi. Takım içerisinde kalitemiz var bunu sağlayabilecek."

PULGAR'I OYNATABİLİRİZ

"Erick, yedekler arasında olacak. Son milli maçta 67 dakika sahada kaldı, bileğinde ufak bir sorunu var. Kısa bir süre önce takıma katıldı. Çok uzun bir yoldan geldi, sadece iki gün idmana çıkabildi bizimle. Sanırım bir 30 dakika ihtiyacımız olacak ona."

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