Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu, son çalışma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı son maçlara dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler son 5 lig maçının 4'ünde son dakikalarda gol buldu. Tecrübeli teknik adam, "Onlar son maçlarında asla vazgeçmiyorlar. Son dakikaya kadar savaşıyorlar. Biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Torrent, "Bu sezon bizim için çok iyi geçmiş olmayabilir ama böyle derbiler her zaman şanstır. Bir galibiyetle herşeyi değiştirebiliriz. Bizim için önemli bir maç olacak" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.





Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçıyla Sarı-Kırmızılılar ile ikinci derbi heyecanını yaşayacak... Torrent ilk derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.