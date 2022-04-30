Torrent'in tercihi Muhammed

Galatasaray'da camia seçimin iptalini konuşurken sarı kırmızılı takımda ise gözler Demir Grup Sivasspor maçında. Pazar günü Nef Stadyumu'nda Yiğidolar ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent sahaya süreceği ilk 11'ini belirlemeye başladı.



FORVETTE MUHAMMED



İspanyol teknik adamın bu kez forvette Bafetimbi Gomis'e yer vermeyeceği öğrenildi. Altay deplasmanında birçok gol fırsatından yararlanamayan Gomis yerine Torrent'in, ilk 11'de Mustafa Muhammed'i tercih etmesi bekleniyor.



MARCAO YERİNE ALPASLAN



Ayrıca 59 yaşındaki hocanın, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Marcao yerine de Alparslan Öztürk'ü sahaya şans vereceği tahmin ediliyor.



