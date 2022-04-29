Torrent'in Sivasspor karşısında 11'i

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivas karşılaşmasında orta alanı yine kalabalık tutacak. Eric Pulgar'ın Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarında ortaya koyduğu performanstan memnun olan Torrent, Şilili futbolcuya Sivas karşısında da ilk 11'de şans verecek. İspanyol teknik adam, hastalığı nedeniyle İzmir'e götürülmeyen ve Altay maçında forma giyemeyen Taylan Antalyalı'yı bu kez ilk 11'de değerlendirecek.Sarı-kırmızılı çalıştırıcı böylece Malatyaspor maçında olduğu gibi Pulgar-Taylan ve Berkan üçlüsüne orta alanda şans verecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yokluğunda ise savunmada Alpaslan'ın oynatılmasının planlandığı belirtildi.Diğer taraftan Altay maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Marcao'nun Başakşehir maçında büyük olasılıkla takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Tedavisine yoğun biçimde devam edilen Brezilyalı stoperin önümüzdeki hafta ortasında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.