Torrent'in jokeri Ryan Babel

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, bu hafta da kadroda Ryan Babel'e şans vermesi bekleniyor.



Hollandalı oyuncunun hücuma katkısından ve top saklama özelliğinden memnun olan İspanyol çalıştırıcı hücum planlarında da Babel'i tercih ediyor Kanatlarda oynamasının yanı sıra ikinci forvet olarak da katkı verebilen deneyimli oyuncu Göztepe mücadelesinde de formaya yakın



Bu sezon Galatasaray'da 28 maçta süre alan 35 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı.





İLGİLİ VİDEO