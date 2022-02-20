Torrent'in jokeri Ryan Babel

Galatasaray'da Domenec Torrent, hücuma katkısından memnun olduğu Ryan Babel'i bu hafta da sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torrent'in jokeri Ryan Babel
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20 Şubat 2022 12:12
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, bu hafta da kadroda Ryan Babel'e şans vermesi bekleniyor.

Hollandalı oyuncunun hücuma katkısından ve top saklama özelliğinden memnun olan İspanyol çalıştırıcı hücum planlarında da Babel'i tercih ediyor Kanatlarda oynamasının yanı sıra ikinci forvet olarak da katkı verebilen deneyimli oyuncu Göztepe mücadelesinde de formaya yakın

Bu sezon Galatasaray'da 28 maçta süre alan 35 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı.

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