Torrent'in hedefi 4 günde 6 puan

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, bu maçlardan 6 puan çıkartmayı planlıyor. İspanyol çalıştırıcı, alınacak galibiyetlerle kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Torrent'in hedefi 4 günde 6 puan
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19 Ocak 2022 10:01
Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, son 10 maçta 9 kez puan kaybetti. Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, adım adım düşme potasına ilerliyor.

21. haftalar baz alındığında kulüp tarihinin en düşük puanını toplayan Galatasaray'da Domenec Torrent kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Galatasaray, ilk olarak perşembe günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray, pazar günü ise Nef Stadyumu'nda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu 2 karşılaşmada 2 galibiyet çıkarmayı planlayan Torrent, alınacak 6 puanın takımı motive edeceğini düşünüyor.



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