Torrent'in hedefi 4 günde 6 puan

Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, son 10 maçta 9 kez puan kaybetti. Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, adım adım düşme potasına ilerliyor.



21. haftalar baz alındığında kulüp tarihinin en düşük puanını toplayan Galatasaray'da Domenec Torrent kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Galatasaray, ilk olarak perşembe günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray, pazar günü ise Nef Stadyumu'nda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.



Bu 2 karşılaşmada 2 galibiyet çıkarmayı planlayan Torrent, alınacak 6 puanın takımı motive edeceğini düşünüyor.







