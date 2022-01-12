Torrent'in Galatasaray'da ilk hamlesi

Galatasaray'ın çarşamba gecesi İstanbul'a gelen çiçeği burnunda teknik direktörü Domenec Torrent, yeni görevine ise hemen çarşamba günü başlayacak.



Normalde gün içerisinde tek antrenman yapan sarı-kırmızılılar, Torrent'in talimatıyla artık çift idman gerçekleştirecek. Saat 11.00'de takımla tanışacak olan İspanyol hoca, ardından ilk antrenmanına çıkacak. Ayrıca Galatasaray, Terim'in ekibinden bağımsız olarak yönetimin belirlediği farklı bir şoför buldu. 59 yaşındaki çalıştırıcıyı, Aslantepe'den Florya'ya bu yeni şoför götürecek.



İLK ADAY TUĞBERK TANRIVERMİŞ



Teknik heyeti için 2 yardımcısını kendisi getiren Torrent'in ekibine bir de Türk antrenör katılacağını Başkan Burak Elmas açıklamıştı. Bir dönem Galatasaray'da görev yapan ve şu anda İtalyan kulübü Spezia'nın U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in, bu iş için ilk aday olduğu öğrenildi.



Öte yandan Torrent ile çarşamba ve perşembe yönetici Işıtan Gün'ün ilgileneceği, Florya'da ise Nihat Kırmızı ve Özen Kuzu'nun kurumsal düzeni sağlamaya çalışacağı bildirildi.







