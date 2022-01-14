Torrent'in Florya kuralları

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, kurallarını belirledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torrent'in Florya kuralları
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14 Ocak 2022 13:54
Fatih Terim'in ardından göreve başlayan Domenec Torrent Galatasaraylı oyuncuları yakından tanıyıp birlikteliği sağlamak için mesai harcıyor.

Sabah idmanı sonrasında tesislerde oyuncularla birlikte yemek yiyen Torrent "Aynı duyguları paylaşan, aynı hedefe odaklanan bir takım olmalıyız. Çift idman olduğu zamanlarda bütün günü birlikte geçireceğiz. Tek idman günlerinde de yemekler beraber yenecek." dedi.

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