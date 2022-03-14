Torrent'in derbi şifresi: Hızlı hücum

Domenec Torrent, derbide küçük çaplı rotasyona gidip Beşiktaş savunmasını yıkacak planı uygulamaya koyacak

Haber; Sabah
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Torrent'in derbi şifresi: Hızlı hücum
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14 Mart 2022 11:43
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent derbide rotasyona gidecek. Perşembe günü evinde Barcelona'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda İspanyol çalıştırıcı, Van Aanholt-Feghouli ve Babel'i kenara çekip Ömer Bayram, Cicaldau ve Emre Kılınç ile sahaya çıkacak. Bu hamle takımı gençleştirirken aynı zamanda hücuma hızlı çıkışların da anahtarı olacak. Mostafa Mohamed yerine Gomis'i tercih edecek olan Torrent, Fransız yıldızın gol vuruşlarından yararlanmak istiyor.

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Yönetimin 6 maçlık paket halinde satışa çıkardığı biletlerin 3 günde 30 bin alıcısı oldu. Beşiktaş ve Barcelona maçlarını da içeren kombinelere taraftar büyük ilgi gösterirken bu iki kritik sınavda da daha önce satılan kombinelerle birlikte stadın tamamen dolması bekleniyor.

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