Torrent'in A planında Muhammed var

Galatasaray'da kritik isimlerin durumu bugün belli olacak. Kerem ve Mohamed, antrenmanda takımla denenecek, teknik heyet ve sağlık ekibinin kararıyla kadroda olup olmayacakları netleşecek.

Haber; Fanatik
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Torrent'in A planında Muhammed var
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08 Nisan 2022 09:55
Torrent'in dönüşünü dört gözle beklediği bir diğer isim Mustafa Muhammed. Milli araya girilmeden önce form tutan, ancak Türkiye'ye sakat dönen Mısırlı yıldız, şuana kadar takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Genç santrfor da bugün tıpkı Kerem gibi takımla birlikte antrenmanda denenecek. Eğer Muhammedortaya fit bir görüntü koyarsa, onun da derbi kadrosuna alınma ihtimali yüksek. Hatta Torrent'in A planında Muhammed'in Gomis'in önünde olduğu, ancak son karar için yine doktor raporunun bekleneceği öğrenildi.



 
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