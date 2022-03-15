Torrent, ilk derbisinde kazandı

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.