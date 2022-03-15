Torrent, ilk derbisinde kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının başında çıktığı ilk derbi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Torrent, ilk derbisinde kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 00:21
Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.