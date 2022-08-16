Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti!

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.
Alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.
Torrent'in yardımcıları da dava açtı. Yönetim de karşı savunma hazırladı.
Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.
Alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.
Torrent'in yardımcıları da dava açtı. Yönetim de karşı savunma hazırladı.
Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.