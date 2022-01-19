Torrent, Florya'da kampa girdi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmaları öncesi yardımcılarıyla kampa girdi.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Torrent, Florya'da kampa girdi
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19 Ocak 2022 10:12
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcı antrenörlerin Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarından önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdikleri öğrenildi.

İspanyol teknik adam ve ekibi, rakiplerinin son maçlarını izleyerek galibiyet planları yapıyor. 21 maçta topladığı 21 puanla düşme potasında yer alan Kasımpaşa son haftalarda çok formda. Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Açık ara farkla şampiyonluğa ilerleyen lider Trabzonspor ise bu sezon ligde sadece 1 kez yenildi. Bordo mavili ekip, 21 maçta 15 galibiyet alırken, 5 kez berabere kalarak zirveye kuruldu.



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