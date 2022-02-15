Torrent'e tepki: "Sen Pulgar'ı neden oynatmıyorsun?"

Galatasaray'da Berkan-Taylan ikilisi ile sahaya çıkmasını '3 yerli zorunluluğu' olarak gösteren İspanyol hocaya yöneticiler tepki gösterdi. "Sol bekte Ömer oynasaydı! Babel yerine Halil'i kullansaydın" sözleri ile idareciler, Torrent'in Pulgar tercihini eleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torrent'e tepki: 'Sen Pulgar'ı neden oynatmıyorsun?'
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15 Şubat 2022 10:02
Erick Antonio Pulgar Farfán
Erick Antonio Pulgar Farfán
Fiorentina
Kayseri maçında Galatasaray ilk 11'ini görenler gözlerine inanamadı. Herkes yeni transfer Pulgar'ı orta sahada görmeyi beklerken sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağına yerleşen Taylan-Berkan ikilisi yine görevdeydi.

Maç sonu teknik direktör Domenec Torrent'in bu kararını yerli zorunluluğuna bağlayarak anlatması, yöneticileri öfkeye boğdu. Kadroyu görür görmez kendi aralarında "Herkes orta saha yetersiz diyordu, biz de Fiorentina'dan Şili Milli Takımı oyuncusunu aldık, hazır geldi ama yine oynamıyor" yorumunu yaptı.

Kaybedilen 2 puan sonrası ise sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. İspanyol hocanın yüzüne karşı bu kararını eleştiren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik. Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz" sözleri ile tepkilerini gösterdi.

Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

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