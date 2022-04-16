Torrent: "Benim işim seçim değil, takım"

Galatasaray'ın Katalan teknik adamı Domenec Torrent, takımıyla toplantı yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Torrent: 'Benim işim seçim değil, takım'
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16 Nisan 2022 13:45
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in gündeminde seçim yok.

İspanyol hoca, her ne kadar başkan adaylarının yeni sezon gündeminde yer almasa da kendisini bu sürecin dışında tutmaya çalışıyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanlarda hem ekibiyle hem de oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda, başkanlık seçiminin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim işim takımı en iyi seviyeye getirmek. Görevde olduğum süre boyunca da bunun için çalışacağım." dedi.

Torrent, "Başkanlık seçiminin sonunda ne olacğaını bilmiyorum, çünkü oraya odaklanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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