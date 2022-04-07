Torrent analizi yaptı, ders başlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten derbi öncesi yoğun mesai... 59 yaşındaki çalıştırıcı bu hafta idman saatlerini 17.00'a alırken, her gün tesislere 12.00'de gidip 22.00'dan önce çıkmıyor. Ekibiyle beraber Fenerbahçe'yi analiz eden Torrent, oyuncularına anlatım kısmına ise bugünden itibaren geçecek. Yardımcılarıyla beraber sarı-lacivertlilerin artı ve eksi yönleriyle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayan Torrent bunu futbolcularıyla paylaşmaya başlayacak.Torrent ve ekibi sadece rakiplerini değil, kendilerini de analiz ediyor. Bu bağlamda Katalan çalıştırıcının, Kerem'in oynayıp oynamayacağına göre ihtimaller üzerinden değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Domenec Torrent'in Kerem'in oynamaması durumunda sol tarafa Babel'i çekeceği, Emre Kılınç'a ise sağ tarafta şana vermeyi düşündüğü belirtildi.Fatih Karagümrük maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisi süren Kerem Aktürkoğlu'nun bugün yapılacak kontrollere yarın akşam takımla antrenmana çıkıp çıkmamasına karar verilecek. Bazı testlerden geçecek olan 23 yaşındaki oyuncunun iyi görünmesi durumunda antrenmanına çıkarılacağı öğrenildi.