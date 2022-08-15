Torreira ve Mertens'in sevinci yarıda kaldı

Giresunspor maçı öncesi taraftarların gözü sahada ama akılları ise yeni transferler Torreira ve Mertens'teydi.İki futbolcu büyük bir coşkuyla karşılanırken ikinci yarıda oyuna dahil olmalarının ardından Nef Stadı'nda müthiş bir heyecan dalgası oluştu.Torreira orta sahada, Mertens ise hücumda oldukça ve istekliydi. Ancak bu durum, Galatasaray'ın galibiyeti için yetmedi ve hem oyuncular hem de taraftarlar büyük bir hüzün yaşadı.