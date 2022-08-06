Torreira uçağa bindi, Mertens ile geliyor

Excl - Lucas Torreira has arrived to Milano Linate Prime Airport. 📸👇



Galatasaray's private jet is now set to fly to Brussels in order to reach Dries Mertens. Then, landing in Istanbul. 🛩 #Galatasaray



"How do I feel? Good", he tells me. Exc @DiMarzio @SkySport pic.twitter.com/gbfw4yuvXH



— Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 6, 2022

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi.Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı.Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek.Galatasaray, her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek.Galatasaray, Torreira için 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonusu ödeyecek.Sarı-kırmızılılar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Torreira, senelik 3 milyon 200 bin euro garanti ücret alacak.Galatasaray, Torreira sonrası Dries Mertens ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı.35 yaşındaki Mertens, Galatasaray'la bir yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontratı bir yıl uzayacak.Galatasaray, Mertens'e senelik 4 milyon euro verecek.