Torreira: 'Elimizden geleni yapmak istiyoruz'

Galatasaray'da Nef Stadyumu'nda devam eden yardım çalışmalarına futbolculardan Lucas Torreira da katıldı.



Uruguaylı yıldız, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Çok zor anlardan geçiyor ülke." diyen Torreira şu ifadeleri kullandı;



"Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi çok sıcak karşılamışlardı. Biz de burada elimizden geleni yaparak onlara destek olmak istiyoruz. Takım olarak neler yapabiliriz diye aramızda konuşuyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz."





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