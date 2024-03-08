Galatasaray'da Lucas Torreira, Rizespor maçı sonrası konuştu.
Torreira, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." dedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Torreira, "Sergio Oliveira ile geçen sene iyi bir ikiliydik. Benim için onların bana desteği önemli. Ben de onlara destek oluyorum. Kerem Demirbay da bana çok destek oldu. Savunma hattı da da çok destek oldu. Berkan Kutlu da savunmada çok iyiydi. Tek amacımız var, tekrardan şampiyon olmak." sözlerini sarf etti.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Geleceğiyle ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Bu formayı giymek bana her seferinde büyük bir zevk veriyor. Galatasaray formasını seviyorum, uzun da bir kontratım var. Tabii ki bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum. Ancak o güne kadar burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim." dedi.
Torreira, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." dedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Torreira, "Sergio Oliveira ile geçen sene iyi bir ikiliydik. Benim için onların bana desteği önemli. Ben de onlara destek oluyorum. Kerem Demirbay da bana çok destek oldu. Savunma hattı da da çok destek oldu. Berkan Kutlu da savunmada çok iyiydi. Tek amacımız var, tekrardan şampiyon olmak." sözlerini sarf etti.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Geleceğiyle ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Bu formayı giymek bana her seferinde büyük bir zevk veriyor. Galatasaray formasını seviyorum, uzun da bir kontratım var. Tabii ki bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum. Ancak o güne kadar burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim." dedi.
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