Torreira'dan dikkat çeken hamle! Paredes için mi?

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın forma numarasını değiştirmesi, Leandro Paredes transferiyle ilişkilendirildi. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torreira'dan dikkat çeken hamle! Paredes için mi?
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06 Temmuz 2023 08:15
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonundaki ilk maçına çıktı.

Galatasaray, 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı 4-3 kaybederken, sarı-kırmızılılarda flaş bir durum da dikkat çekti.

Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira 5 numaralı formayı giyiyordu. Uruguaylı yıldız bu sezon numarasını değiştirdi. Sampdoria döneminde giydiği 34 numaraya geçiş yapan yıldız ismin bu hareketinden farklı anlamlar da çıktı.

LEANDRO PAREDES İÇİN JEST Mİ?

Bir kesim, İstanbul'u çok sevdiği için plaka 34'ü tercih ettiği yönünde fikir belirtirken, diğer bir kesim de transferi gündemde olan ve 5 numaralı formayı giyen Leandro Paredes'e jest yapmak adına 34'e geçtiğini savundu.

5 NUMARAYI GİYDİ

Galatasaray'ın transferini bitirmeye en yakın isim olan Paredes; Roma, Zenit ve Arjantin Milli Takımı'nda 5 numaralı formayı tercih etmişti.



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