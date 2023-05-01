Torreira: "Bu formaya aidiyet"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Torreira: 'Bu formaya aidiyet'
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01 Mayıs 2023 19:22
Galatasaray'da Beşiktaş derbisindeki performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uruguaylı futbolcu, paylaşımında, "Bazıları şöhret peşinde, diğerleri zafer. Bu forma için aidiyet ve maksimum saygı" dedi.

Torreira'nın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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