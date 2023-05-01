Torreira: 'Bu formaya aidiyet'

Galatasaray'da Beşiktaş derbisindeki performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Uruguaylı futbolcu, paylaşımında, "Bazıları şöhret peşinde, diğerleri zafer. Bu forma için aidiyet ve maksimum saygı" dedi.



Torreira'nın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





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