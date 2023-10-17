Toroslar Basketbol, Grengewald'ı ağırlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, çarşamba günü BBC Grengewald'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toroslar Basketbol, Grengewald'ı ağırlayacak
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17 Ekim 2023 14:48
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında çarşamba günü Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald ile karşılaşacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, yaptığı açıklamada, ikinci maçlarında ev sahibi avantajını kullanarak gruptaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Erdem tüm Antalyalıları, tribünleri doldurarak bu önemli karşılaşmada kendilerini desteklemeye davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 yenilmişti.

BBC Grengewald ise gruptaki ilk maçında evinde KP Tany Brno ekibine 76-59 mağlup olmuştu.

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