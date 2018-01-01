Toronto'nun Overwatch League takımının başına büyük isim!

Kanada Olimpiyat Komitesinin CEO'su Chris Overholt, Toronto'nun Overwatch League takımına CEO olarak geliyor.





Kanada Olimpiyat Komitesinde 8 yıl boyunca CEO'luk yapan Overholt yerini Baş Danışman Robin Brudner'e teslim edip komiteden ayrılmıştı. Sıradaki işiyle ilgili bilgi vermeyen Overholt sadece yine bir yöneticilik görevi olacağını söylemişti.





Overwatch League'deki bazı kaynaklar ise Overholt'un yeni Overwatch League takımı olan Toronto'nun başına geçeceğini doğruluyor.





Bazı kaynaklar ise Overholt şartını Blizzard Activision'ın Toronto takımına söylediğini belirtti. Overholt böyle bir geçişle spordan espora geçen en büyük isimlerden birisi hatta belki de en büyüğü olabilir.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk