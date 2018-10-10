Toronto'nun Overwatch League takımı ismini açıklıyor!



Overwatch League'e yeni katılan takımlardan birisi olan Toronto takımlarının franchise ismini 24 Ekim'de Berkeley Church'de bir parti ile açıklayacak.









You want the deets? Join our unveiling party October 24 at Toronto's Berkeley Church (capacity limited). Can't make it out? We got you – stay tuned. #TOxOWL #OWL2019 pic.twitter.com/BOxBx1OwEx



— Toronto OWL (@TorontoOWL) 10 Ekim 2018



Henüz bir isme yada logoya sahip olmayan Toronto, 24 Ekim'de ikisini de açıklayacak. Partiyi Twitter'da duyuran Toronto'nun kadrosu ise henüz belli değil.



Kadronun, hepsinin olmasa da bir kısmının da partide duyurulacağı düşünülüyor. Ayrıca takımda Overwatch Contenders'tan 1-2 oyuncu olacağı düşünülüyor.



Overwatch League 12 Şubat'ta başlayacak. Twitch'ten, Disney XD'den ve ESPN'den canlı yayınlanacak.



