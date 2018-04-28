Toronto, Washington'da seriyi bitirdi!

NBA Doğu Konferansı çeyrek final serisi altıncı maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 30-20 önde tamamlayan Wasgington Wizards, devreye 53-50'lik üstünlükle girdi.Üçüncü periyotta da rakibine üstünlük sağlayan Washington Wizards son çeyreğe 5 sayılık avantajla girdi. Toronto Raptors son bölümde rakibini 14 sayıda tuttu ve Washington Wizards'ı 102-92 mağlup ederek seriyi 4-2 ile geçti ve konferans yarı finaline yükseldi.Toronto Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 ribaund, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Jonas Valanciunas 14 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı.Washington Wizards'ta Bradley Beal'in 32 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. John Wall 23 sayı, 5 ribaund, 8 asist üretti.