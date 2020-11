Toronto Raptors'ın, Fred VanVleet'e serbest oyuncu döneminde yeni bir kazançlı sözleşme teklif etmeye istekli olduğu bildirildi.



New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre bu anlaşma, dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir kontrat.



Sınırsız bir serbest oyuncu olan VanVleet'i almak için en favori takımın New York Knicks olduğu belirtilmişti.



The Athletic'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, VanVleet kararını vermeden önce birkaç takımla görüşecek.