Toronto Üniversitesi, e-Sporculara Burslu Okuma Þansý Veriyor

Toronto Üniversitesinde Okuyacak Þanslý Öðrenci Sen Olabilirsin

Toronto Üniversitesi, Kanada'da bir ilke imza atarak, üniversitede bir e-spor tutkununun burslu okumasýna þans tanýyacak. Bildiðiniz üzere Kanada'da üniversitelere giriþ paralý. Bir üniversite okuyabilmek için ya ücretini ödemeniz ya da burs kazanmanýz gerekmekte.

Toronto Ünviersitesi, öðrencilerine tanýdýðý burs imkanlarý arasýna "e-Sporcu Burs'unu" da ekledi. Eski mezununlarýndan, global bir giriþimci olan Victor Xin'in karþýlayacaðý burs, Bilim ya da Mühendislik alanýnda okuyacak bir e-Spor tutkununa verilecek.

Deneme olarak þimdilik bir kiþiye burs vereceðinin altýný çizen Xin, öðrencinin baþarý göstermesi durumunda sonraki eðitim yýllarýnda kiþi sayýsýnýn arttýrýlabileceðini de sözlerine ekledi.

Xin'in burs vereceði kiþiden ise makul istekleri mevcut. Derslerinde baþarýlý olmasý beklenen öðrenciden en az 3.50 ortalamaya sahip olmasý isteniyor. Bunun dýþýnda öðrencinin, University of Toronto e-Spor takýmýnda rol üstlenmesi de istenen þartlar arasýnda.

Burs almak isteyen öðrencilerin baþvurularýný doðrudan Toronto Üniversitesine yapmasý isteniyor.