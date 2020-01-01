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Toronto Raptors, Alex Len'i kadrosuna kattı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Toronto Raptors, serbest oyuncu Alex Len ile anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Toronto Raptors, serbest oyuncu Alex Len ile anlaşma yapmayı kabul etti.

Toronto, serbest oyuncular Serge Ibaka ve Marc Gasol'u LA Clippers ve Los Angeles Lakers'a kaybettiğinden beri, forvet rotasyonundaki seçeneklerini yenilemek için hızlıca hareket etmişti.

27 yaşındaki Len, yedi yıllık kariyeri boyunca Phoenix Suns, Atlanta Hawks ve Sacramento Kings formaları giydi. Geçtiğimiz sezon, Sacramento'nun Şubat ayındaki son takas tarihinde kendisini almasının ardından sezonu Hawks ve Kings arasında paylaşan Len, 8.0 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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