Toroğlu: "Ömür boyu penaltıyı yasaklarım"

Mbaye Diagne'nin Giresunspor maçında kaçırdığı penaltının ardından Erman Toroğlu Senegalli oyuncuyu eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Toroğlu: 'Ömür boyu penaltıyı yasaklarım'
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16 Ağustos 2021 23:29
Erman Toroğlu, Galatasaraylı Diagne'nin penaltı kaçırdığı pozisyonunu yorumladı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Diagne'nin penaltı atışlarını eleştirirken şu sözleri kullandı:

"Mbaye Diagne'nin teknik direktörü olsam, ömür boyu penaltıyı yasaklarım. Penaltı anında, ceza sahası etrafında gezerse, oyundan alırım. Bu kadar penaltı atıp, penaltı atmaya ısrar eden görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde. Oyunda iyi işler yapıyor ama penaltı olduğu an, geri kaçacak. O penaltıyı ikimiz de kurtarırız. Ters tarafa attığında da zaten dışarı gönderiyor. Fatih Terim'in orada zaafı var."


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