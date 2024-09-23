Toroğlu: "Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı sattı"

Erman Toroğlu, Ekol TV'de yayınlanan programda Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş için çarpıcı iddialarda bulundu

Haber; Sporx.com
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Toroğlu: 'Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı sattı'
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23 Eylül 2024 13:31
Erman Toroğlu, Ekol TV'de yayınlanan programında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ve eski teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili iddialarda bulundu.

Toroğlu, "Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor." iddiasında bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun iddiası:

"Beşiktaş'ı sattılar hocam, Beşiktaş kulübünü sattılar. Bazı teknik direktörler, bazı yöneticiler Beşiktaş'ı sattılar.

Beni mahkemeye versinler, mahkemeye de veremiyorlar. Niye verecekler, üzerlerine 'ben satmadım' diyorlar. Devleti soktular işin içine 'Buyrun bizim mallar burda araştırın' dediler. Kim yaptıysa siz halledin, yani biz bir ispiyon yapmayalım, devlet araştırsın çıkarsın ama ses yok.

Söylüyorum ısrarla söylüyorum. Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor."

 

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