Toroğlu: 'Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı sattı'

Erman Toroğlu, Ekol TV'de yayınlanan programında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ve eski teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili iddialarda bulundu.
Toroğlu, "Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor." iddiasında bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun iddiası:
"Beşiktaş'ı sattılar hocam, Beşiktaş kulübünü sattılar. Bazı teknik direktörler, bazı yöneticiler Beşiktaş'ı sattılar.
Beni mahkemeye versinler, mahkemeye de veremiyorlar. Niye verecekler, üzerlerine 'ben satmadım' diyorlar. Devleti soktular işin içine 'Buyrun bizim mallar burda araştırın' dediler. Kim yaptıysa siz halledin, yani biz bir ispiyon yapmayalım, devlet araştırsın çıkarsın ama ses yok.
Söylüyorum ısrarla söylüyorum. Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor."
Toroğlu, "Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor." iddiasında bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun iddiası:
"Beşiktaş'ı sattılar hocam, Beşiktaş kulübünü sattılar. Bazı teknik direktörler, bazı yöneticiler Beşiktaş'ı sattılar.
Beni mahkemeye versinler, mahkemeye de veremiyorlar. Niye verecekler, üzerlerine 'ben satmadım' diyorlar. Devleti soktular işin içine 'Buyrun bizim mallar burda araştırın' dediler. Kim yaptıysa siz halledin, yani biz bir ispiyon yapmayalım, devlet araştırsın çıkarsın ama ses yok.
Söylüyorum ısrarla söylüyorum. Beşiktaş'ın eski teknik direktorü Şenol Güneş bir yerde, 'Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da sattı, beni de sattı' diyor."