Torku Şekersporlu Seçkin'e 'Dünya Şampiyonası' daveti

Torku Şekerspor'un milli para badminton sporcusu Emine Seçkin, Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonasına davet edildi.



Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre Seçkin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 1-6 Kasım'da Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonasına katılacak.



Kariyerinde olimpiyat 4'üncülüğü, Avrupa şampiyonlukları ve dünya dereceleri yanında çok sayıda uluslararası derecesi bulunan Torku Şekerspor'un başarılı sporcusu Seçkin, antrenmanlarını Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam nezaretinde sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 20-26 Ekim'de Konya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampına 8 sporcu ile birlikte katılacak olan Emine Seçkin'in Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmasını beklediklerini belirterek, "Sporcularımızın başarılı olabilmeleri için her türlü imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. Emine Seçkin kardeşimiz kariyerinde zaten çok başarılı. Tokyo'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da hem ülkemize hem de bize madalya kazandıracağına inanıyorum. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar dilerken güzel sonuçlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Emine Seçkin de aylardır bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, bu şampiyonadan madalya ile dönmek için kampta da çok çalışacağını ve milli takım arkadaşları ile başarılı olacaklarını kaydetti.





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