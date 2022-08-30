Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şekerspor genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti.



Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri emin adımlarla başarılara koşuyor.



Bu çerçevede 23-27 Ağustos'ta İsrail'in Tel Aviv şehrinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şekerspor genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Torku Şekerspor bisiklet okulu sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Genç sporcumuz Ramazan Yılmaz, İsrail'de yapılan Dünya Pist Şampiyonasında ülkemizin gelecek yıllarda güçlü bir bisiklet sporcusu kazanacağını göstermiştir. Amatör ve genç sporculara her zaman desteğimiz devam edecektir. Gösterdiği başarılı grafikten dolayı sporcumuzu ve teknik ekibimizi kutluyorum."



Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam da gelecek yılda Ramazan Yılmaz'ın genç kategorisinde yarışacağını belirterek uluslararası arenada da madalya kazanabilmek için çok çalışacaklarını ifade etti.



Gelecek yıllarda Torku Şekerspor'un spor alanında bir model olacağını söyleyen Bozdam, sporcuyu ve antrenörü İsmail Uğurlu'yu tebrik etti.





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