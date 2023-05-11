Torku Þekerspor Kulübü sporcusu milli para badmintoncu Seçkin, Türkiye'yi temsil edecek

Torku Þekerspor Kulübü paralimpik badminton sporcusu ve milli para badmintoncu Emine Seçkin, Paris'te düzenlenecek Engelliler (Paralimpik) Olimpiyat Oyunlarý'nda ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek.Þirketten yapýlan açýklamaya göre, dünya dereceleri ve Avrupa þampiyonluklarý bulunan Seçkin, bedensel, zihinsel ve görme engelli sporcularýn farklý branþlarda yarýþacaðý 28 Aðustos-8 Eylül'de gerçekleþtirilecek etkinlikte, para badminton müsabakalarýnda madalya için mücadele edecek.Açýklamada görüþlerine yer verilen Torku Þekerspor Kulübü Onursal Baþkaný Ramazan Erkoyuncu, kulübün amatör sporculara verdiði önemin altýný çizdi.Erkoyuncu, "Türk sporuna baþarýlý sporcular yetiþtirme hedefiyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyor ve kulübümüzü profesyonel bir anlayýþla yönetiyoruz. Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunlarý'nda yarýþacak para badminton sporcumuz Emine Seçkin bizleri gururlandýrdý. Kendisine ve milli takýmýmýza baþarýlar diliyorum." ifadelerini kullandý.Torku Þekerspor Kulübü Baþkaný Ahmet Bozdam da Seçkin'e müsabakalarda baþarý dileklerinde bulundu.Bozdam, "Ülkemizi, þehrimizi ve kulübümüzü Engelliler Olimpiyat Oyunlarý'nda temsil edecek olan sporcumuz Emine Seçkin'in zorlu çalýþmalar sonucunda Paralimpik Oyunlarý'na katýlmaya hak kazanmasý, kulübümüz açýsýndan büyük bir onurdur. Emine Seçkin, Tokyo Olimpiyat Oyunlarý'nda bazý þanssýzlýklar sebebiyle 4'üncü oldu ancak Paris'te bunu madalya ile taçlandýrarak hem ülkemize hem de kulübümüze büyük bir onur yaþatacaðýna inanýyoruz. Azim ve kararlýlýkla çalýþan sporcumuz Seçkin'in zorlu grubundan baþarýyla çýkacaðýna olan inancýmýz tam. Sporcumuza ve milli takýmýmýza baþarýlar diliyorum." deðerlendirmesinde bulundu.