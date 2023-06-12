Torku Şekerspor, güreş ve para badminton milli takımlarına 3 sporcu, 2 antrenör gönderdi

Torku Şekerspor'un, güreş ve para badminton milli takımlarının kamplarına 3 sporcu, 2 antrenör gönderdiği bildirildi.



Torku Şekerspor Kulübünün açıklamasında, 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda iki sporcu ve bir antrenörün, Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda ise bir antrenör ve bir sporcunun yer alacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Amatör branşlara verdiğimiz önem ve destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Hem güreş hem de para badminton branşında sporcu ve antrenörlerimizin milli takımlara çağrılması bizler için gurur vericidir. Sporcularımızın ve milli takımlarımızın ülkemize madalyalarla döneceğine inanıyorum. Tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün başlayacak ve 18 Haziran'a kadar devam edecek 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Torku Şekersporlu Halil Çınar ve Ömer Altaş da milli forma altında madalya şansı arayacak.



Organizasyonda Ömer Altaş 51, Halil Çınar ise 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.



Torku Şekerspor Antrenörü Soner Sucu da milli takımda görev yapacak.



Para Badminton Milli Takımı, Kanada'daki turnuvaya katılacak



Para Badminton Milli Takımı, 14-18 Haziran'da Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılacak ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren uluslararası turnuvaya katılacak.



Organizasyonda Torku Şekersporlu Emine Seçkin de mücadele edecek, milli takımın antrenörlüğünü ise Torku Şekerspor'dan Ahmet Bozdam yapacak.



