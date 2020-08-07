Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi
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07 Ağustos 2020 19:14
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.




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