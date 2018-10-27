İtalya Serie A'da 10. haftada Torino ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 2. dakikasında Marco Benassi ile öne geçen Fiorentina, 13. dakikada Alban Lafont'un kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve devreye eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Torino ile Fiorentina 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 15'e yükseltti. Torino'nun puanı ise 14 oldu.
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Mücadelenin 2. dakikasında Marco Benassi ile öne geçen Fiorentina, 13. dakikada Alban Lafont'un kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve devreye eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Torino ile Fiorentina 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 15'e yükseltti. Torino'nun puanı ise 14 oldu.
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