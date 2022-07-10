Torino, Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede

5 MİLYON EURO

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan olan transfer ilgisi devam ediyor.Torino merkezli La Stampa'da yer alan haberde; Torino'nun, Eintracht Frankfurt'a transferi tıkanan 21 yaşındaki sol bek için için yeniden devrede olduğu belirtildi.İtalyan ekibinin amacının, Beşiktaş'ı 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle ikna etmek olduğu ifade edildi.Beşiktaş, 21 yaşındaki sol beki için Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış ancak ödeme planı nedeniyle transfer durmuştu.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 33 maçta sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.