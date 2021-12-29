Torino, Piatek için devrede!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Krzysztof Piatek için İtalyan ekibi Torino'nun da devreye girdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Torino, Piatek için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 11:57
Galatasarayla adı geçen Krzysztof Piatek için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Torino'nun Piatek için Hertha Berlin ile resmi görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Medyaya yansıyan haberde, Torino'nun, Piatek için istenen 15 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon Hertha Berlin ile 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 gol attı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.