Torino, Piatek için devrede!

Galatasarayla adı geçen Krzysztof Piatek için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.



İtalyan basınında yer alan haberde; Torino'nun Piatek için Hertha Berlin ile resmi görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.



Medyaya yansıyan haberde, Torino'nun, Piatek için istenen 15 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.



Bu sezon Hertha Berlin ile 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 gol attı.







