Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifine Beşiktaş'tan ret!

Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen genç oyuncu Rıdvan Yılmaz için Torino'nun 5 milyon euro teklif yaptığı ancak siyah-beyazlıların bu teklifi az bulduğu belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifine Beşiktaş'tan ret!
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26 Nisan 2022 11:50
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz için talipler kulübün kapısını çalmaya başladı. Almanya, Fransa gibi ülkelerin takımlarının gözdesi olan Rıdvan için İtalya'dan Torino resmi teklif yaptı.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin scoutları Ersin Destanoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde izlemek için Vodafone Park'a gelmişti.

Ersin Destanoğlu'na teklif beklenirken Rıdvan Yılmaz için geldi. 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi yapan İtalyanlar'a siyah-beyazlılar olumsuz yanıt verdi. Yönetim, rakamın yükseltilmesini talep etti ve sonraki satıştan pay istedi. Rıdvan için bu hafta Alman ekibi Frankfurt da resmi teklifini iletecek.

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