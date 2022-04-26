Torino'nun Rıdvan Yılmaz teklifine Beşiktaş'tan ret!

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz için talipler kulübün kapısını çalmaya başladı. Almanya, Fransa gibi ülkelerin takımlarının gözdesi olan Rıdvan için İtalya'dan Torino resmi teklif yaptı.



Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin scoutları Ersin Destanoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde izlemek için Vodafone Park'a gelmişti.



Ersin Destanoğlu'na teklif beklenirken Rıdvan Yılmaz için geldi. 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi yapan İtalyanlar'a siyah-beyazlılar olumsuz yanıt verdi. Yönetim, rakamın yükseltilmesini talep etti ve sonraki satıştan pay istedi. Rıdvan için bu hafta Alman ekibi Frankfurt da resmi teklifini iletecek.





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