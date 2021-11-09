Torino, Miranchuk'a kancayı taktı!

İtalya ligi Serie A ekiplerinden Torino, Atalanta'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Miranchuk'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Torino, Miranchuk'a kancayı taktı!
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09 Kasım 2021 18:27
Aleksey Miranchuk
Aleksey Miranchuk
Atalanta
İtalya ligi Serie A ekiplerinden Torino, Atalanta'nın 26 yaşındaki on numarası Aleksey Miranchuk'u transfer etmek için mücadele veriyor.

Torino, golcü futbolcunun transferinde en büyük aday olarak gösteriliyor.

Miranchuk'u belirli sayıda maç oynaması halinde satın alma opsiyonuyla kiralama konusuna sıcak bakan Torino, yakın zamanda Atalanta'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Rus orta sahaya daha önce Sassuolo ve Sampdoria'dan da teklifler olduğu biliniyordu.

26 yaşındaki on numara bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca 1 asistlik performans gösterdi.


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