Torino, Miha Zajc için fiyat yükseltti!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak kaleye takviye yaparak, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Adı İtalyan takımlarıyla sık sık anılan Miha Zajc'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere... Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon euro'luk teklifte bulunan Torino'nun red cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi.İtalyanlar'ın 5.2 milyon euro'ya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi de 5 milyon euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.