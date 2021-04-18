İtalya Serie A'nın 31. haftasında Torino evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Torino, 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.
Roma, 3. dakikada Mayoral'in attığı golle öne geçerken, Torino'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Sanabria, 72. dakikada Zaza ve 90+2. dakikada Rincon kaydetti.
Roma'da Diawara, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Roma, 54 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan Lazio'nun 4 puan gerisinde 7. sırada kaldı. Torino ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi ve 17. sıradaki Cagliari ile arasındaki farkı 5 yaptı.
Serie A'nın 32. haftasında Roma evinde Atalanta'yı konuk edecekken, Torino Bologna deplasmanına gidecek.
Roma, 3. dakikada Mayoral'in attığı golle öne geçerken, Torino'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Sanabria, 72. dakikada Zaza ve 90+2. dakikada Rincon kaydetti.
Roma'da Diawara, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Roma, 54 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan Lazio'nun 4 puan gerisinde 7. sırada kaldı. Torino ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi ve 17. sıradaki Cagliari ile arasındaki farkı 5 yaptı.
Serie A'nın 32. haftasında Roma evinde Atalanta'yı konuk edecekken, Torino Bologna deplasmanına gidecek.