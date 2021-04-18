İtalya Serie A'nın 31. haftasında Torino evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Torino, 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.



Roma, 3. dakikada Mayoral'in attığı golle öne geçerken, Torino'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Sanabria, 72. dakikada Zaza ve 90+2. dakikada Rincon kaydetti.



Roma'da Diawara, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Roma, 54 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan Lazio'nun 4 puan gerisinde 7. sırada kaldı. Torino ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi ve 17. sıradaki Cagliari ile arasındaki farkı 5 yaptı.



Serie A'nın 32. haftasında Roma evinde Atalanta'yı konuk edecekken, Torino Bologna deplasmanına gidecek.



