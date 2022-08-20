Torino - Lazio maçında gol yok!

İtalya Serie A'da Torino ile Lazio golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Torino - Lazio maçında gol yok!
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20 Ağustos 2022 21:36
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi.

Olimpico'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligdeki puanlarını 4 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino, Cremonese ile deplasmanda karşılaşacak. Lazio, sahasında Inter'i ağırlayacak.

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