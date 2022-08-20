İtalya Serie A'nın 2. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi.



Olimpico'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından iki takım da ligdeki puanlarını 4 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Torino, Cremonese ile deplasmanda karşılaşacak. Lazio, sahasında Inter'i ağırlayacak.





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