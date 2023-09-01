Torino, Duvan Zapata'yı renklerine bağladı

Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Torino, Duvan Zapata'yı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 16:37
Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Torino transferde mutlu sona ulaştı.

Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Yıldız golcünün satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu belirtildi. 

İSTATİSTİKLERİ 

Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Zapata 156 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery