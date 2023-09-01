Torino, Duvan Zapata'yı renklerine bağladı

Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Torino transferde mutlu sona ulaştı.
Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Yıldız golcünün satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu belirtildi.
İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Zapata 156 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Yıldız golcünün satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu belirtildi.
İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Zapata 156 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.