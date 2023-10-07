Torino derbisini Juventus kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Torino derbisini Juventus kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 22:27
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında, Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Federico Gatti ve 57. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, puanını 17'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Torino ise 9 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery