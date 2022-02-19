Torino derbisinde kazanan çıkmadı

Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Torino derbisinde kazanan çıkmadı
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19 Şubat 2022 00:50
İtalya Serie A'nın 26. haftasında derbi maçta Juventus ile Torino karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında De Ligt'in golüyle öne geçen Torino, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Torino, ezeli rakibi karşısında etkili bir futbol oynarken aradığı golü 62'de Belotti ile buldu. Torino, ikinci yarıyı domine ederek ikinci golü bulmaya yakın taraf olsa da sonuca ulaşamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Juventus, böylelikle Serie A'da oynadığı son 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Juventus, 47 puana yükselirken Torino ise puanını 33 yaptı.

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