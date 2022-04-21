İtalyan ekibi Torino, Mert Hakan Yandaş transferinde bu kez mesafe kat etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile temas kuran İtalyanlar transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı.



Torino'nun bu kez daha cazip bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. İtalyanların bu transferi sonlandırmak için Sarı-Lacivertliler'e geri çeviremeyeceği bir teklif yapacağı belirtildi.



Son 3 Süper Lig maçında 3 asiste imza atan 27 yaşındaki futbolcu mücadelesiyle de taraftarın sevgilisi olmayı başardı.



Bu sezon 29 maçta forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu 2 gol atarken 7 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro olan Mert Hakan Yandaş'ın SarıLacvivertliler'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



Mert Hakan Yandaş, 2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Sarı Kanarya o dönem ezeli rakibi Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonunda kazanan taraf olmuştu.











