Toprak Razgatlıoğlu Superbike'da 12. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk etabını, İtalyan Marco Melandri kazandı.Şampiyonada sezonun ilk etabı, 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde 22'şer turluk iki yarış üzerinden gerçekleştirildi.Aruba.it takımının İtalyan pilotu Melandri, Avustralya'daki iki müsabakayı da rakiplerinin önünde bitirerek genel klasmanda zirveye yerleşti. İlk yarışta podyumu tamamlayan isimler, Büyük Britanya'dan Kawasaki pilotu Tom Sykes ve Aruba.it sürücüsü Chaz Davies oldu. İkinci müsabakada ise Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Barni ekibinden İspanyol Xavi Fores üçüncü sırayı elde etti.Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise Avustralya'daki etapta podyumun uzağında kaldı. Milli motosikletçi, ilk yarışta 13'üncü, ikinci müsabakada 10'uncu sırayı aldı.Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 25 Mart'ta Tayland'da düzenlenecek.Sezonun ilk yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:1. Marco Melandri (İtalya) - 50 puan2. Tom Sykes (Büyük Britanya) - 333. Jonathan Rea (Büyük Britanya) - 314. Xavi Fores (İspanya) - 295. Alex Lowes (Büyük Britanya) - 2112.(Türkiye) - 9