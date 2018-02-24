Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya yarışını 13. sırada bitirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.
Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.
Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.
Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.
Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın