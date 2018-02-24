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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden milli sporcu Toprak, sezonun ilk yarışını 13. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte
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24 Şubat 2018 10:07
Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya yarışını 13. sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.

Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

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